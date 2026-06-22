राजस्थान में साइबर ठगी: RBI के फर्जी नोटिस के साथ भेज रहे APK फाइल, डाउनलोड करते ही खाली हो सकता है खाता

RBI Fake Notice Fraud: उदयपुर: साइबर ठग अब आरबीआई के नाम का झांसा देकर लोगों और कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। व्हाट्सएप पर आरबीआई की ओर से कथित नोटिस भेजकर खातों पर कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। इसके साथ जिप या एपीके (एंड्रॉइड पैकेज किट) फाइल भेजकर उसे डाउनलोड करने को कहा जाता है। केंद्र की एजेंसी पीआइबी फैक्ट चेक ने ऐसे संदेशों को फर्जी बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।