राजस्थान में साइबर ठगों का आतंक: 9 माह में 3.38 अरब की ठगी, 1 लाख से ज्यादा शिकायतें, सिर्फ 265 एफआईआर

राजस्थान में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर एक जनवरी से 29 सितंबर 2025 तक 1,02189 शिकायतें मिली। सबसे अधिक एफआईआर जयपुर और अजमेर रेंज और फिर जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज हुई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 03, 2025

Rajasthan Cybercrime

Rajasthan Cybercrime

जयपुर: राजस्थान में साइबर अपराधियों ने इस साल ठगी का ऐसा जाल बुना कि नौ महीने में 3 अरब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आई एक लाख से ज्यादा शिकायतों ने खतरे की घंटी तो बजा दी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ 265 एफआईआर तक ही सीमित रही।


हेल्पलाइन नंबर पर 1 जनवरी से 29 सितंबर 2025 तक 102189 शिकायतें मिली। सबसे अधिक एफआईआर जयपुर और अजमेर रेंज में और फिर जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज हुई। ठगों ने इस अवधि में 3 अरब 38 करोड़ 4 लाख 33 हजार 575 रुपए की ठगी की है, जिसमें से 2 करोड़ 21 लाख 98 हजार 534 रुपए की राशि रिफंड करवाई।


सिम ब्लॉक करवाई


इस वर्ष सितंबर तक साइबर ठगी करने वाले जालसाजों की 91465 मोबाइल सिम ब्लॉक की गई। सबसे अधिक जयपुर रेंज ने 72758 सिम ब्लॉक करवाई। जबकि उदयपुर रेंज ने 8248 सिम ब्लॉक की। तीसरे नंबर पर भरतपुर रेंज में 4258 सिम ब्लॉक करवाई गई।


कहां कितनी शिकायतें दर्ज


जयपुर कमिश्नरेट में 20,485 37, जयपुर रेंज में 18,628 53, अजमेर रेंज में 12,543 45, बीकानेर रेंज में 10,877 25, जोधपुर रेंज में 10,21205, उदयपुर रेंज में 9,716 17, कोटा रेंज में 7,564 29, भरतपुर रेंज में 6,987 35 और जोधपुर कमिश्नरेट में 5,177 19 शिकायतें दर्ज हुई।

