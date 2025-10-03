राजस्थान में साइबर ठगों का आतंक: 9 माह में 3.38 अरब की ठगी, 1 लाख से ज्यादा शिकायतें, सिर्फ 265 एफआईआर



हेल्पलाइन नंबर पर 1 जनवरी से 29 सितंबर 2025 तक 102189 शिकायतें मिली। सबसे अधिक एफआईआर जयपुर और अजमेर रेंज में और फिर जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज हुई। ठगों ने इस अवधि में 3 अरब 38 करोड़ 4 लाख 33 हजार 575 रुपए की ठगी की है, जिसमें से 2 करोड़ 21 लाख 98 हजार 534 रुपए की राशि रिफंड करवाई।