बेरहम दरिंदगी: गैंगरेप के 10 दिन बाद भी बेसुध है युवती, लड़खड़ती जुबान से बयां नहीं कर पा रही दर्द, बेहोशी की हालत में मिली

20 years old girl gang raped in Sikar
Sikar Crime: सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार का गंभीर मामला सामने आया है। वारदात के 10 दिन बाद भी पीड़िता को पूरा होश नहीं आया है।
इस संबंध में पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट देकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में उसने बताया है कि 22 सितंबर को शाम चार बजे बाद उसकी बहन बिना बताए घर से चली गई थी। काफी तलाशने पर भी देर रात तक उसका कोई पता नहीं लगा।
अगले दिन सुबह 7:30 बजे वह खेत में बेहोशी की हालत में मिली। निजी अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उपचार किया तो थोड़ा होश आने पर परिजन उसे घर ले आए। पर उसके स्वास्थ्य में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है।
वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। जो थोड़ा बहुत बताया, उसके मुताबिक उसे चार लोग जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए थे। उन्होंने मारपीट कर उसके साथ बलात्कार किया था।
बता दें कि बुधवार शाम को भाई की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पीड़िता के घर पहुंचकर देर रात एक बजे मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग