Sikar: ऑस्ट्रेलिया में बेटे को हर महीने 5 लाख सैलरी की नौकरी का झांसा, ज्यूस सेंटर संचालक से 25 लाख ठगे

Fraud committed against a juice center Owner: सीकर। शहर में ज्यूस की दुकान चलाने वाले एक शख्स के बेटे को ऑस्ट्रेलिया में हर माह अच्छी सैलरी पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने श्रीगंगानगर निवासी पति-पत्नी और उनके साथियों के खिलाफ ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों ने न तो पीड़ित के बेटे को विदेश भेजा और ना ही पैसे लौटा रहा है।कई बार पैसे वापस मांगने पर आरोपी दंपत्ती व उसके भांजे ने अब अपने मोबाइल फोन तक बंद कर लिए हैं।