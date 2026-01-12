फुल ड्रेस रिहर्सल में गरजे टैंक, आसमान में मंडराए लड़ाकू हेलीकॉप्टर, धरती-आसमान हर जगह पराक्रम और तकनीक का संगम

Army Day Parade in Jaipur: जयपुर। राजधानी में भारतीय सेना ने रणभूमि की रचना की। हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर टैंक गरजते हुए आगे बढ़े, हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराए और मिसाइलों ने ताकत का ऐलान किया। अपाचे ने गड़गड़ाहट के साथ फ्लाई‑पास्ट में दुश्मन पर सटीक वार की क्षमता दिखाई, तो सारथ, अर्जुन और वज्र टैंक ने जमीन पर गर्जना की। पिनाका रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल ने आधुनिक तकनीक का दम दिखाया। आसमान से प्रचंड, चीता, ध्रुव हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। जमीन पर चमक-दमक के साथ शौर्य, पराक्रम और अनुशासन के मेल ने हजारों की संख्या में जुटे दर्शकों को रोमांचित कर दिया।