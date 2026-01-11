Army Day Parade: फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की दिखी दमदार झलक, देशभक्ति के नारों से गूंजा आसमां

Army Day Parade: जयपुर। राजधानी में जगतपुरा की महल रोड आर्मी डे के अवसर पर मुख्य परेड का आयोजन होना है। मुख्य परेड से पहले रविवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की ताकत, तकनीक और अनुशासन जिसने भी देखा आश्चर्यचकित रह गया। 15 जनवरी को होने वाली 78वीं आर्मी डे परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में टैंक, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियारों की दमदार झलक देखकर शहरवासियों में मानों देशभक्ति का जोश भर गया और मौके पर मौजूद युवाओं ने आसमां देशभक्ति के नारों से गूंजायमान कर दिया। असली परेड की तर्ज पर रिहर्सल में वीआईपी प्रोटोकॉल, फ्लाई-पास्ट और राष्ट्रगान से माहौल पूरी तरह सैन्य रंग में रंगा नजर आया।