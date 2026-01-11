Army Day Parade: फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की दिखी दमदार झलक, देशभक्ति के नारों से गूंजा आसमां

आर्मी डे परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, पत्रिका फोटो
Army Day Parade: जयपुर। राजधानी में जगतपुरा की महल रोड आर्मी डे के अवसर पर मुख्य परेड का आयोजन होना है। मुख्य परेड से पहले रविवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की ताकत, तकनीक और अनुशासन जिसने भी देखा आश्चर्यचकित रह गया। 15 जनवरी को होने वाली 78वीं आर्मी डे परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में टैंक, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियारों की दमदार झलक देखकर शहरवासियों में मानों देशभक्ति का जोश भर गया और मौके पर मौजूद युवाओं ने आसमां देशभक्ति के नारों से गूंजायमान कर दिया। असली परेड की तर्ज पर रिहर्सल में वीआईपी प्रोटोकॉल, फ्लाई-पास्ट और राष्ट्रगान से माहौल पूरी तरह सैन्य रंग में रंगा नजर आया।
आज सेना दिवस परेड की रिहर्सल का दूसरा दिन है। 78वें आर्मी डे और सेना दिवस परेड की तैयारियों को लेकर जगतपुरा के महल रोड पर सुबह करीब साढ़े आठ बजे से गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिहर्सल देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग महल रोड पर जुट गए।
फुल ड्रेस रिहर्सल में इंडियन आर्मी की अलग-अलग टुकड़ियां परेड में शामिल हुईं। टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक, आधुनिक हथियार प्रणालियां, सैन्य सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च और स्पेशल डॉग्स भी रिहर्सल का हिस्सा हैं। लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टर की फ्लाई-पास्ट का अभ्यास भी किया जा रहा है।
सेना दिवस परेड रिहर्सल के दूसरे दिन (रविवार) फ्लाई पास्ट खास आकर्षण रहा। इस रिहर्सल में भारतीय सेना के प्रमुख लड़ाकू हेलिकॉप्टर अपाचे AH-64E शामिल हुए, जो अपनी ताकत और आधुनिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।
इनके अलावा चीता और चेतक हेलिकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। महल रोड के ऊपर से होने वाले इस एयर शो सेना की ऑपरेशनल तैयारी और हवाई ताकत की झलक से हर कोई रोमांचित हो उठा। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे।
सेना की ओर से बीते एक जनवरी से जगतपुरा की महल रोड पर लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। इसी क्रम में आज और 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जबकि 15 जनवरी को मुख्य आर्मी डे परेड होगी।
