12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Success Story: पुलिस की सरकारी नौकरी छोड़कर शुरू किया ये बिजनेस, अब हो रही लाखों की कमाई

Real Life Motivational Story: गोकुलपुरा के निवासी प्रकाश चौधरी ने सरकारी नौकरी का मोह छोड़कर और अपने पैशन को चुना और 2014 में बकरी पालन शुरू किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 12, 2026

Business-Man

प्रकाश चौधरी (फोटो: पत्रिका)

Quit Govt Job For Business: सीकर जिले के गोकुलपुरा निवासी प्रकाश चौधरी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी का मोह छोड़कर अपने पैशन को प्राथमिकता दी। एमएससी बीएड की डिग्री के बाद उन्हें दिल्ली और राजस्थान पुलिस में हेडकांस्टेबल पद पर चयन मिला था। लेकिन उनकी परिवार के बीच रहने का मन और कुछ नया करने की इच्छा ने पुलिस की नौकरी छोड़कर बकरी पालन के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित किया।

2014 में शुरू किया था बकरी पालन

2014 में प्रकाश ने बकरी पालन शुरू किया और आज वे सिरोही ओल्ड ब्लड लाइन की करीब 325 बकरियों का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे ब्रीडिंग और ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं। उनके फार्म पर बकरियों का दूध और खाद्य सप्लाई भी किया जाता है, जिससे उन्हें हर साल औसतन 10 से 15 लाख रुपए की आय हो रही है।

सरकारी नौकरी की बजाय चुना पैशन

प्रकाश चौधरी का मानना है कि अपने पैशन को पहचानना और उसे फॉलो करना ज़िंदगी की असली सफलता है। उन्होंने पुलिस की नौकरी को छोड़कर बकरी पालन में अपने मन की सुनी और आज वह एक सफल उद्यमी बनकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। उनके लिए यह सफर सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पाने का है।

ये भी पढ़ें

Udaipur: पति के सपोर्ट ने बदल दी जिंदगी, बड़ी कंपनी में लाखों का पैकेज छोड़कर ऐसे बनी प्रेरणास्त्रोत, जानें करिश्मा की सफलता की कहानी
उदयपुर
Karishma-Gangwani

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 03:53 pm

Published on:

12 Jan 2026 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Success Story: पुलिस की सरकारी नौकरी छोड़कर शुरू किया ये बिजनेस, अब हो रही लाखों की कमाई

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: ऑस्ट्रेलिया में बेटे को हर महीने 5 लाख सैलरी की नौकरी का झांसा, ज्यूस सेंटर संचालक से 25 लाख ठगे

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
सीकर

Good News: गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू, अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन

गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फोटो मेटा एआइ
सीकर

Sikar: 23 साल के बेटे का पिता ने किया अंतिम संस्कार तो फूट पड़ी हर किसी की रुलाई, कजाकिस्तान में MBBS स्टूडेंट की हुई थी दर्दनाक मौत

MBBS-Student-Death-
सीकर

सीकर में देवरानी के निधन के सदमे से जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर

Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का कहर, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा, IMD की नई चेतावनी जारी

Weather alert, Rajasthan weather alert, Sikar weather alert, IMD weather alert, winter alert, Rajasthan winter alert, Jaipur winter alert, Jodhpur winter alert, Sikar winter alert, January winter alert, January weather alert, fog alert, cold wave alert, cold day alert, how will the weather be, weather of my village, weather department, Jaipur weather department, snowfall, snowfall alert, वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर अलर्ट, सीकर वेदर अलर्ट, आईएमडी वेदर अलर्ट, सर्दी अलर्ट, राजस्थान सर्दी अलर्ट, जयपुर सर्दी अलर्ट, जोधपुर सर्दी अलर्ट, सीकर सर्दी अलर्ट, जनवरी सर्दी अलर्ट, जनवरी वेदर अलर्ट, कोहरा अलर्ट, शीतलहर अलर्ट, शीतदिन अलर्ट, मौसम कैसा रहेगा, मेरे गांव का मौसम, मौसम विभाग, जयपुर मौसम विभाग, बर्फबारी, बर्फबारी अलर्ट
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.