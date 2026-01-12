Rajasthan Success Story: पुलिस की सरकारी नौकरी छोड़कर शुरू किया ये बिजनेस, अब हो रही लाखों की कमाई

Quit Govt Job For Business: सीकर जिले के गोकुलपुरा निवासी प्रकाश चौधरी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी का मोह छोड़कर अपने पैशन को प्राथमिकता दी। एमएससी बीएड की डिग्री के बाद उन्हें दिल्ली और राजस्थान पुलिस में हेडकांस्टेबल पद पर चयन मिला था। लेकिन उनकी परिवार के बीच रहने का मन और कुछ नया करने की इच्छा ने पुलिस की नौकरी छोड़कर बकरी पालन के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित किया।