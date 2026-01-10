Udaipur: पति के सपोर्ट ने बदल दी जिंदगी, बड़ी कंपनी में लाखों का पैकेज छोड़कर ऐसे बनी प्रेरणास्त्रोत, जानें करिश्मा की सफलता की कहानी

करिश्मा गंगवानी (फोटो: पत्रिका)
Inspirational Story Of Karishma Gangwani: सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी, तयशुदा सैलरी और सुरक्षित भविष्य, यह लाखों युवाओं का सपना होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इस तयशुदा दायरे को तोड़कर अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी है करिश्मा गंगवानी की, जिन्होंने कॉरपोरेट जॉब की सुविधा छोड़कर अपने जुनून को चुना और आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक मजबूत और आत्मनिर्भर पहचान बना चुकी हैं।
मूलत: इंदौर की रहने वाली करिश्मा की शादी उदयपुर में विश्वास गंगवानी से हुई। शादी के बाद करिश्मा ने अमेजॉन जैसी आइटी कंपनी में जॉब की। पति के साथ पुणे में रहते हुए जिंदगी आराम से चल रही थी, पर भीतर कहीं एक सवाल बार-बार दस्तक दे रहा था, क्या पूरी जिंदगी इसी रूटीन में निकल जाएगी।
यही सवाल करिश्मा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने जॉब के साथ-साथ नई स्किल सीखने का फैसला किया और मेकअप की क्लास जॉइन की। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब नौकरी नहीं करेंगी। इसी बीच लॉकडाउन आ गया। अचानक सब कुछ थम सा गया। सपने धुंधले नजर आने लगे लेकिन करिश्मा ने हालात को अवसर में बदलने की ठान ली।
घर से बाहर निकलना संभव नहीं था, तो करिश्मा ने सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाया। शुरुआत में कुछ फोटो और लाइफस्टाइल कंटेंट पोस्ट किया। धीरे-धीरे ब्रांड्स की नजर उन पर पड़ी।
फ्री प्रोडक्ट्स मिलने लगे, सराहना भी मिली, पर नियमित आय अभी दूर थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। निरंतरता, गुणवत्ता और मेहनत ने रंग दिखाया और वे लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर के रूप में पहचान बनाने लगीं।
वर्ष 2022 में करिश्मा पति के साथ पुणे से उदयपुर लौट आईं। यहां उन्हें फिर से जीरो से शुरुआत करनी थी। उदयपुर में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्षेत्र नया था। पहचान बनाना आसान नहीं था पर करिश्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
पति ने वीडियो एडिटिंग में पूरा सहयोग दिया। होटल और रिसॉर्ट्स के प्रमोशन का काम शुरू हुआ। धीरे-धीरे उनकी डिमांड बढ़ती गई और काम ने रफ्तार पकड़ ली। इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। मोहल्ले के लोग मॉडलिंग और मार्केटिंग के काम पर ताने मारते थे।
परिवार में पढ़ाई का माहौल था, पिता सख्त थे, लेकिन करिश्मा ने अपने शौक और सपनों को कभी मरने नहीं दिया। पढ़ाई के साथ-साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं। अब करिश्मा की सफलता से माता-पिता और परिवार सब खुश है।
खुद के पैरों पर खड़ा होने का जज्बा करिश्मा के भीतर बचपन से था। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार होने के बावजूद उन्होंने नवीं कक्षा में ही ट्यूशन पढ़ाकर कमाई शुरू कर दी। उनका मानना है कि खुद की कमाई का आत्मविश्वास ही इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। यही वजह है कि शादी के बाद भी उन्होंने रुकने के बजाय आगे बढ़ना चुना।
आज करिश्मा सोशल मीडिया पर सवा लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ एक सफल लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर और मेकअप आर्टिस्ट हैं।
वे अब जॉब सिकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बन चुकी हैं। अपने ऑफिस में कई महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और वीडियो शूट से लेकर अन्य कामों में महिलाओं को प्राथमिकता देती हैं।
करिश्मा का मानना है कि महिलाओं को घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ खुद को सशक्त बनाना चाहिए। लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर फोकस करें। क्योंकि अगर लोगों की बातों पर ध्यान दिया, तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सफलता मिलने के बाद वही लोग सबसे पहले साथ खड़े नजर आते हैं, जो कभी सवाल उठाते थे।
