Udaipur: पति के सपोर्ट ने बदल दी जिंदगी, बड़ी कंपनी में लाखों का पैकेज छोड़कर ऐसे बनी प्रेरणास्त्रोत, जानें करिश्मा की सफलता की कहानी

Inspirational Story Of Karishma Gangwani: सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी, तयशुदा सैलरी और सुरक्षित भविष्य, यह लाखों युवाओं का सपना होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इस तयशुदा दायरे को तोड़कर अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी है करिश्मा गंगवानी की, जिन्होंने कॉरपोरेट जॉब की सुविधा छोड़कर अपने जुनून को चुना और आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक मजबूत और आत्मनिर्भर पहचान बना चुकी हैं।