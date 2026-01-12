12 जनवरी 2026,

Good News: गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू, अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन

Girls Sainik School: सीकर। शिक्षा विभाग ने जिले की महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में 80 सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार इच्छुक कक्षा पांच की बालिकाएं 20 जनवरी तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 12, 2026

गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फोटो मेटा एआइ

गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फोटो मेटा एआइ

Girls Sainik School: सीकर। शिक्षा विभाग ने जिले की महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में 80 सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार इच्छुक कक्षा पांच की बालिकाएं 20 जनवरी तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। केवल राज्य की मूल निवासी बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा।

ये नियम लागू

प्रवेशित बालिकाओं का राज्य की मूल निवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। संबंधित बालिका कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा में चयनित बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। निर्धारित स्वास्थ्य मानदंडों में सफल होने पर ही प्रवेश मिलेगा। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 21 व 22 जनवरी को दो दिन उपलब्ध होंगे।

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन होंगे। प्रत्येक विषय 25 अंक का होगा। प्रश्न बहुविकल्पी किस्म को होंगे। कुल अंक 100, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उत्तर देने के लिए ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा शुल्क निःशुल्क रहेगा। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होंगे।

परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र

जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाएंगे और सरकारी शिक्षक परीक्षक होंगे। आवेदक आवेदन क्रमांक डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगी। प्रवेश पत्र पर नवीनतम फोटो और आधार कार्ड आवश्यक है। चयनित विद्यार्थियों की सूची शाला दर्पण पोर्टल और विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आवंटित विद्यालय में प्रवेश एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य है।

बालिका सैनिक स्कूल की योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार राजस्थान के सभी संभागों में बालिका सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं। इनमें कोटा, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और उदयपुर शामिल है। श्रीगंगानगर में एक सामान्य सैनिक स्कूल (छात्रों के लिए) भी प्रस्तावित है।

राजस्थान में सरकारी सैनिक स्कूल

1- सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़
इस सैनिक स्कूल की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह राजस्थान का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है। यह देश के पहले 5 सैनिक स्कूलों में से एक है।

2- सैनिक स्कूल, झुंझुनूं
चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के मॉडल पर संचालित झुंझुनूं सैनिक स्कूल 2018 में शुरू हुआ था।

3- सैनिक स्कूल, अलवर
यह स्कूल 2021 में मंजूरी प्राप्त करके स्थापित किया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में इसके लिए भूमि आवंटित की गई है।

PPP मॉडल संचालित 4 सैनिक स्कूल

1- जयपुर
श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट।

2- जोधपुर
श्री हनवंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, चोपासनी

3- सीकर
भारतीय पब्लिक स्कूल, सीकर

4- हनुमानगढ़
गुड डे डिफेंस स्कूल, हनुमानगढ़
(रक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी थी।)

