Good News: गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू, अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन

Girls Sainik School: सीकर। शिक्षा विभाग ने जिले की महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में 80 सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार इच्छुक कक्षा पांच की बालिकाएं 20 जनवरी तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। केवल राज्य की मूल निवासी बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा।