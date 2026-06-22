Jaipur Mango Prices: जयपुर में दशहरी-लंगड़ा की बंपर आवक, आम 30 फीसदी तक सस्ते; जानें केसर-सफेदा और हापुस के रेट

Jaipur Mango Prices (Patrika Photo)
Jaipur Muhana Mandi Mango Rates: राजधानी जयपुर में उत्तर प्रदेश के आम की आवक शुरू हो गई है। मुहाना मंडी में रोजाना 500 से 600 टन दशहरी और लंगड़ा आम आ रहे हैं। इसमें 90 से 100 टन आम की खपत जयपुर में हो रही है, बाकी आम आसपास के कस्बों और शहरों में जा रहा है। यूपी के आम की आवक शुरू होने के साथ ही भावों में कमी आ गई है, आने वाले दिनों में आम के दाम और टूटेंगे।
मुहाना मंडी के फल व्यापारियों ने बताया कि लखनऊ, फर्रुखाबाद, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, सीतापुर और मलिहाबाद से आम की आवक हो रही है। इन दिनों दाम 30 फीसदी तक कम हो गए हैं। मुहाना में लंगड़ा और दशहरी आम थोक में 20 रुपए से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि बाजार में 40 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि, गोल्डन दशहरी आमों में भाव 100 से 130 रुपए किलो तक है, जो बाजार में 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं।
आंध्रप्रदेश से सफेदा, तोतापुरी और सिंदूरी आम आ रहा है। लेकिन इनकी आवक कम हो गई है। गुजरात से केसर की आवक बहुत कम हो गई है। व्यापारियों के अनुसार, सफेदा आम की आवक 15 दिन और होगी।
थोक में आम के दाम कम होने के बाद भी रिटेल में डेढ़ से दो गुना तक महंगे बिक रहे हैं। लालकोठी मंडी के फल व्यापारी रामबाबू ने बताया कि थोक में कच्चा आम आता है, उसे पकाने में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं और अन्य खर्चा भी हो जाता है।
|आम की किस्म
|मंडी में थोक भाव (₹/किलो)
|बाजार भाव (₹/किलो)
|दशहरी
|20 से 50
|50 से 100
|लंगड़ा
|25 से 50
|60 से 80
|केसर
|100 से 120
|150 से 200
|सफेदा
|40 से 60
|60 से 80
|हापुस
|70 से 150
|120 से 180
अब यूपी से आम की आवक शुरू हो गई, जिससे आम के दामों में गिरावट आ गई है। अभी रोजाना यूपी से 600 टन आम आ रहे हैं, इससे 30 फीसदी तक भाव कम हो गए हैं।
-कैलाश फाटक, अध्यक्ष, जयपुर फल थोक विक्रेता संघ
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग