Jaipur Mango Prices: जयपुर में दशहरी-लंगड़ा की बंपर आवक, आम 30 फीसदी तक सस्ते; जानें केसर-सफेदा और हापुस के रेट

मुहाना मंडी के फल व्यापारियों ने बताया कि लखनऊ, फर्रुखाबाद, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, सीतापुर और मलिहाबाद से आम की आवक हो रही है। इन दिनों दाम 30 फीसदी तक कम हो गए हैं। मुहाना में लंगड़ा और दशहरी आम थोक में 20 रुपए से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि बाजार में 40 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि, गोल्डन दशहरी आमों में भाव 100 से 130 रुपए किलो तक है, जो बाजार में 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं।