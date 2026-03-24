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Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू और ​भिंडी बिके महंगे, टमाटर के दाम रहे यथावत

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू, बारीक हरी मिर्ची, अदरक और ​भिंडी के दाम ही ऊपर रहे। वहीं देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम सामान्य बने रहे।

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जयपुर

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Murari

Mar 24, 2026

- मुहाना सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू, बारीक हरी मिर्ची, अदरक और ​भिंडी के दाम ही ऊपर रहे। वहीं देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम सामान्य बने रहे। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, मोटी हरी मिर्ची, हरी मटर, बैंगन, गाजर, मूली, लॉकी, करेला, ​शिमला मिर्च, कद्दू, टिंडा और खीरे के दाम यथावत बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 4 से 8 रुपए, प्याज के दाम 7 से 15 रुपए तो लहसुन के दाम आज 20 से 90 रुपए के बीच रहे। मंडी व्यापारियों ने बतााय, नवरात्र समा​प्ति के बाद ही स​ब्जियों के भावों में उछाल आने की संभावना है। तब तक गर्मियों के सीजन की स​ब्जियां भी मंडी में उपलब्ध होंगी। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 15 से 16 रुपए

टमाटर देसी 10 से 16 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 20 से 35 रुपए

बारीक मिर्च 65 से 67 रुपए

फूल गोभी 15 से 18 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 30 से 36 रुपए

शिमला मिर्च 25 से 30 रुपए

नींबू 100 से 119 रुपए

लोकी 10 से 15 रुपए

भिंडी 40 से 65 रुपए

अदरक 53 से 55 रुपए

ग्वार फली 50 से 60 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए

टिंडा 15 से 30 रुपए

गाजर 12 से 14 रुपए

मूली 18 से 20 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

----------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू 4 से 8 रुपए

प्याज 7 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 90 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

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Published on:

24 Mar 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू और ​भिंडी बिके महंगे, टमाटर के दाम रहे यथावत

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