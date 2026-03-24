Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू और ​भिंडी बिके महंगे, टमाटर के दाम रहे यथावत

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू, बारीक हरी मिर्ची, अदरक और ​भिंडी के दाम ही ऊपर रहे। वहीं देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम सामान्य बने रहे। इनके अलावा आज फूल गोभी, पत्ता गोभी, मोटी हरी मिर्ची, हरी मटर, बैंगन, गाजर, मूली, लॉकी, करेला, ​शिमला मिर्च, कद्दू, टिंडा और खीरे के दाम यथावत बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 4 से 8 रुपए, प्याज के दाम 7 से 15 रुपए तो लहसुन के दाम आज 20 से 90 रुपए के बीच रहे। मंडी व्यापारियों ने बतााय, नवरात्र समा​प्ति के बाद ही स​ब्जियों के भावों में उछाल आने की संभावना है। तब तक गर्मियों के सीजन की स​ब्जियां भी मंडी में उपलब्ध होंगी। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।