MSP: इंतजार खत्म, 1 अप्रैल से MSP पर सरसों-चना खरीद शुरू, जयपुर में 42 केन्द्र तैयार

सरकार द्वारा सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करना किसानों के लिए एक सकारात्मक और राहत देने वाला कदम है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा भी मिलेगी। समयबद्ध पंजीकरण और निर्धारित तिथि पर खरीद की व्यवस्था पारदर्शिता और सुव्यवस्था को बढ़ावा देती है। साथ ही, 42 खरीद केन्द्रों की स्थापना से किसानों को दूर-दराज जाने की परेशानी भी कम होगी। यदि इसी तरह योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता रहा, तो किसानों की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।