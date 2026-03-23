Good News: संस्थागत प्रसव से लेकर छात्रवृत्ति योजना तक टॉप, जानें कौन बना राज्य का नंबर वन जिला ?

जयपुर जिले की यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रभावी नेतृत्व, नियमित मॉनिटरिंग और बेहतर समन्वय से विकास कार्यों में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। संस्थागत प्रसव, छात्रवृत्ति और पम्पसेट ऊर्जीकरण जैसे क्षेत्रों में अग्रणी रहना सीधे तौर पर आमजन के जीवन स्तर में सुधार का संकेत है। खासकर मातृ-शिशु स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति समाज के भविष्य को मजबूत बनाती है। हालांकि, चुनौती अब इस प्रदर्शन को लगातार बनाए रखने की है। यदि इसी गति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी रहा, तो जयपुर न केवल राज्य बल्कि देश में भी विकास का मॉडल बन सकता है।