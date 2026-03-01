LPG Supply: अब बिना ओटीपी सत्यापन और डायरी में एंट्री के किसी भी उपभोक्ता को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर

LPG Supply OTP Rule: जयपुर. प्रदेश में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने और आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब बिना ओटीपी सत्यापन और डायरी में एंट्री के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी।