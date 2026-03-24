Kotputli-Behror: रीको क्षेत्र में आग का तांडव; 50,000 स्क्वेयर फीट गोदाम में करोड़ों का माल जलकर खाक

घटना की सूचना मिलते ही रीको घिलोठ की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद नीमराणा और बहरोड़ से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। जिनकी मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने पर समय रहते कर्मचारी गोदाम से बाहर सुरक्षित निकल गए, जिस कारण से बड़ी जनहानि टल गई।