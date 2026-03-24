Rajasthan Weather: गर्मी पर ब्रेक; बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ से 28,29,30,31 मार्च को बारिश का अलर्ट

इसके अलावा एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 28-31 मार्च के दौरान राज्य के कुछ भागों में सक्रिय रहेगा। इसके असर से राजस्थान के 5 संभागों में मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश होने की संभावना है। सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा। इसके प्रभाव से भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। इससे दिन के तापमान में सामान्य से 5 डिग्री तक गिरावट रही। वहीं, रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। कई स्थानों पर रात का पारा चार डिग्री तक बढ़ा।