Nagaur: टोल तो देना ही पड़ेगा…नहीं तो हाईवे पर सफर पड़ेगा महंगा, सरकार लाई सख्त नियम

Digital Toll Tracking: नेशनल हाईवे पर टोल वसूली को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए नया डिजिटल और तकनीक आधारित ढांचा लागू किया है।

यह नियम 17 मार्च से प्रभावी हो चुका है। इसे के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणाली में दर्ज होगा। यदि किसी वाहन से टोल शुल्क नहीं लिया जाता है या भुगतान नहीं होता है, तो उसे 'बकाया उपयोगकर्ता शुल्क' माना जाएगा। तय समय में टोल शुल्क का भुगतान नहीं होने पर वाहन मालिक से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।