जयपुर में शर्मनाक: विदेशी महिला पर्यटक से बुलवाए ‘गंदे शब्द’, वीडियो वायरल होते ही ऑटो चालक मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। बड़ी संख्या में लोगों ने जयपुर पुलिस को टैग कर आरोपी चालक के गिरफ्तारी की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद अब ऑटो चालक की पहचान के प्रयास तेज हो गए। स्थानीय लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पुलिस वीडियो में दिख रहे ऑटो के नंबर, रूट और लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे थे।