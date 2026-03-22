5 बीघा जमीन के लिए उजाड़ा सुहाग! चित्तौड़गढ़ में पत्नी और शौकीन की साजिश ने ली महेंद्र की जान? 3 घंटे तक मचा अस्पताल में बवाल

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में शंभुपुरा बिलोदा निवासी बिलासीराम जाट ने बताया कि मृतक महेंद्र जाट निवासी वनी रिश्ते में उसका भाणजा लगता है। महेंद्र की निंबाहेड़ा-उदयपुर हाइवे रोड पर खातेदारी की 5-7 बीघा कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि को नन्नाणा निवासी शौकीन मेनारिया, मृतक की पत्नी सुमित्रा उर्फ सीमा जमीन बेचने के लिए महेंद्र जाट पर आए दिन दबाव बनाते थे।