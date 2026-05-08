Rajasthan: कुदरत के कहर के आगे आंखों में बेबसी… बरसात से मेड़ता मंडी में 5 करोड़ की फसलें भीगी

हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली मेड़ता मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि 70 प्रतिशत उपज की नीलामी आज भी खुले आसमान के नीचे होती है। आवक के मुकाबले शेड इतने कम हैं कि किसानों को मजबूरी में फसल खुले में रखनी पड़ती है। मंडी में पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से समय पर निकासी नहीं हो पाती। , मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद उपज को सुरक्षित रखने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए।