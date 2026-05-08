8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan: कुदरत के कहर के आगे आंखों में बेबसी… बरसात से मेड़ता मंडी में 5 करोड़ की फसलें भीगी

अचानक बदले मौसम के मिजाज ने शुक्रवार को मेड़ता कृषि उपज मंडी में बर्बादी का नजारा बना दिया। तेज बारिश आफत बनकर बरसी। बरसात के कारण मंडी परिसर में रखी रायड़ा, चना, जीरा, ईसबगोल सहित कृषि उपज पूरी तरह भीग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

May 08, 2026

merta mandi

बारिश में भीगती उपज व तिरपाल से ढकते पल्लेदार। पत्रिका

मेड़ता सिटी (नागौर)। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में बर्बादी का नजारा बना दिया। तेज बारिश आफत बनकर बरसी। बरसात के कारण मंडी परिसर में रखी रायड़ा, चना, जीरा, ईसबगोल सहित कृषि उपज पूरी तरह भीग गई। जिससे करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।

मंडी में नीलामी के इंतजार में खुले आसमान के नीचे रखी कृषि उपज की ढेरियों को बचाने के लिए किसानों, व्यापारियों ने खूब भागदौड़ की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि तिरपाल से ढककर उपज को बचाने का मौका तक नहीं मिला। कई जगहों पर किसानों ने तिरपाल ढके भी , लेकिन नीचे से बहते पानी ने ढेरियों, बाेरियों और कट्टों को भीगा दिया। देखते ही देखते अनाज की ढेरियां पानी में बहती नजर आई।

रायड़ा, चना में शत-प्रतिशत नुकसान

मंडी में शुक्रवार सुबह ढेरी बोली लगने और तुलाई होने के बाद बारिश हुई। इससे माल भीग गया। इसका नुकसान सीधा व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। मंडी में खुले में रखी रायड़ा, चना की ढेरियां व कट्टे पूरी तरह भीग गए। ईसबगोल, सौंफ, जीरा, ग्वार सहित सभी उपज 60 से 70 प्रतिशत भीग गई। व्यापारी, पल्लेदार बारिश के बीच भीगते माल को सिर्फ बेबसी भरी आंखों से देखते रहे।

बड़ा सवाल: मंडी टैक्स की मोटी कमाई, फिर भी सुविधाएं अधूरी क्यों?

हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली मेड़ता मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि 70 प्रतिशत उपज की नीलामी आज भी खुले आसमान के नीचे होती है। आवक के मुकाबले शेड इतने कम हैं कि किसानों को मजबूरी में फसल खुले में रखनी पड़ती है। मंडी में पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से समय पर निकासी नहीं हो पाती। , मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद उपज को सुरक्षित रखने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan: कुदरत के कहर के आगे आंखों में बेबसी… बरसात से मेड़ता मंडी में 5 करोड़ की फसलें भीगी

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान में बनेगी 148 KM लंबी नई रेल लाइन, ग्रामीण क्षेत्रों को ​मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

New Rail Line
नागौर

चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटीलेटर पर, सोनोग्राफी जांच 40 दिन से बंद

JLN hospital Nagaur
नागौर

एक छोटी जांच बचा सकती है पूरी जिंदगी, जागरूकता से सामने आए थैलेसीमिया मरीज

AI pic
नागौर

पानी के लिए कतार…रातभर लाइन में लगकर भरवा रहे टैंकर

नागौर

नागौर: धुणा मंदिर में साधु का तांडव, तलवार और पिस्टल जैसे हथियार से ग्रामीणों में दहशत

AI pic
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.