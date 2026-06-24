Chittorgarh: होटल में छापा, स्पा सेंटर में मिली 4 विदेशी युवतियां, पासपोर्ट-वीजा और दलालों के नेटवर्क की जांच शुरू

चित्तौड़गढ़। शहर के भीलवाड़ा मार्ग स्थित पैराडाइज होटल में ब्लू हेवन थाई स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार नेटवर्क के मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। सोमवार रात को हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं तीन अलग-अलग देशों की चार विदेशी युवतियों के पासपोर्ट और वीजा की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन विदेशी महिलाओं को चित्तौडगढ़ तक लाने के पीछे किन बड़े दलालों का हाथ है और वे भारत में वैध तरीके से आईं या अवैध तरीके से।