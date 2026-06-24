24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: होटल में छापा, स्पा सेंटर में मिली 4 विदेशी युवतियां, पासपोर्ट-वीजा और दलालों के नेटवर्क की जांच शुरू

Chittorgarh Spa Centre: चित्तौड़गढ़ में स्पा सेंटर की आड़ में संचालित देह व्यापार नेटवर्क मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Rakesh Mishra

Jun 24, 2026

Chittorgarh Spa Centre

एआई तस्वीर

चित्तौड़गढ़। शहर के भीलवाड़ा मार्ग स्थित पैराडाइज होटल में ब्लू हेवन थाई स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार नेटवर्क के मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। सोमवार रात को हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं तीन अलग-अलग देशों की चार विदेशी युवतियों के पासपोर्ट और वीजा की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन विदेशी महिलाओं को चित्तौडगढ़ तक लाने के पीछे किन बड़े दलालों का हाथ है और वे भारत में वैध तरीके से आईं या अवैध तरीके से।

यह वीडियो भी देखें

बोगस ग्राहक भेजकर किया था भंडाफोड़

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पैराडाइज होटल के प्रथम तल पर संचालित स्पा सेंटर में विदेशी युवतियों से वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। इस पर पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय बृजेश सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने जाल बिछाते हुए स्पा सेंटर पर एक बोगस ग्राहक भेजा। सौदा तय होते ही और इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने दबिश देकर इस अनैतिक कारोबार का पर्दाफाश कर दिया।

पीटा एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस ने मौके से देह व्यापार का संचालन करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें स्पा का मैनेजर राहुल मेघवाल उसका सहायक मनीष गोस्वामी और गोपाल माली शामिल हैं। ये तीनों आरोपी मूल रूप से पाली जिले के रहने वाले हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अनुसंधान डीएसपी चित्तौडगढ़़ ग्रामीण दिनेश सुखवाल की ओर से किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कानून और मानवीय गरिमा का पूरा ध्यान रखा। रेस्क्यू की गईं 4 विदेशी महिलाओं 2 थाईलैंड, 1 युगांडा और 1 लाओस को उनकी इच्छा और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की पालना में वन स्टॉप सखी सेंटर पर रखा गया है। कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता और संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन चित्तौडगढ़़ की महिला सदस्य को भी पुलिस टीम के साथ शामिल किया गया था।

पत्रिका सवाल : चित्तौड़गढ़ में कब तक पैर पसारेगा विदेशी नेटवर्क

इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शांत दिखने वाले चित्तौड़गढ़ शहर में भी बाहरी राज्यों और विदेशों से युवतियों को लाकर स्पा की आड़ में धकेला जा रहा है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस मुख्य सरगना तक पहुंचने की है जो इन विदेशी युवतियों को टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पर भारत लाकर इस दलदल में धकेल रहा है।

Jodhpur News: मां की आखिरी इच्छा बनी रिश्ते की मिसाल, दो भाइयों ने पूरी पैतृक संपत्ति बहन के नाम की

ये भी पढ़ें
Jodhpur JDA

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jun 2026 08:16 pm

Published on:

24 Jun 2026 08:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh: होटल में छापा, स्पा सेंटर में मिली 4 विदेशी युवतियां, पासपोर्ट-वीजा और दलालों के नेटवर्क की जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांवरिया सेठ दरबार में आस्था का सैलाब, एक महीने में आया 40.81 करोड़ रुपए का चढ़ावा, 110 किलो चांदी भी अर्पित

Sanwariya Seth
चित्तौड़गढ़

चित्तौडगढ़: 5 जून को मिला था युवती का शव, पुलिस की हाईटेक टीमें फेल, अब भी कातिल आजाद

Chittorgarh murder case (1)
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: पकड़ा गया 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर; पुलिस आई तो पत्नी अपने ही पति को बताने लगी ‘जेठ’

Wanted Criminal Arrested
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: 11 साल में 6 बार मानसून रहा मेहरबान, 5 बार झेलनी पड़ी सूखे की मार, प्री-मानसून की धीमी रफ्तार

Rajasthan Monsoon 2026
चित्तौड़गढ़

Human Angle Story : पिता का साया उठा, भाई का छूटा साथ, चित्तौड़गढ़ में समाज के बेटों ने भाई बन रचाई दुर्गा की शादी

Rajasthan Human Angle Story Father brother left society sons arranged marriage Durga
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.