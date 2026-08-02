Rajasthan: चुलिया जलप्रपात में गिरने से 11वीं के छात्र की मौत, सेल्फी लेते समय पैर फिसला, घर का इकलौता था मृतक

चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले स्थित प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। कोटा से दोस्तों के साथ घूमने आए 16 वर्षीय छात्र की गहरे पानी में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र झरने के ऊपर चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी ले रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला।