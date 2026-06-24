क्या दिल्ली-उदयपुर-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है? राजस्थान के 5 प्रमुख शहर हैं प्रस्तावित कॉरिडोर में

Bullet Train In Rajasthan: उदयपुर। उदयपुर सिटीजन सोसाइटी ने केंद्र से दिल्ली-उदयपुर-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को पुनः प्राथमिकता सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। सोसाइटी ने चिंता जताई कि हाल ही घोषित नई रेल परियोजनाओं में इस कॉरिडोर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । सोसाइटी के सदस्य क्षितिज कुम्भट ने बताया कि पूर्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस 875 किमी लंबे कॉरिडोर की डीपीआर तैयार होने की बात कही थी। मगर, वर्तमान बजट और योजनाओं में इसे प्राथमिकता न मिलना यह संकेत देता है कि यह परियोजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है ।