उदयपुर : रसूखदार का भवन या आमजन की राह… सड़क खुले तो 50 हजार लोगों को मिले राहत

उदयपुर. हिरणमगरी के जड़ाव नर्सरी मार्ग पर सरकारी जमीन पर बने विवादित भवन का मामला फिर अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस जमीन को सरकारी मानने और कब्जाधारी को अतिक्रमणकारी घोषित करने के बाद नगर निगम ने यहां पर पट्टे निरस्त कर दिए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी नियमानुसार फैसला लेने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद, सुनवाई से ठीक पहले स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) की ओर से रोक लगाने से कार्रवाई ठप हो गई है। इस गतिरोध के कारण मार्ग का रास्ता बंद है, जिससे सेक्टर-7, 9, 14, सवीना और गीतांजलि हॉस्पिटल की ओर जाने वाले करीब 50 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह विवाद वर्ष 2007-08 से जुड़ा है, जब एक भू-व्यवसायी ने करीब 8 हजार वर्गफीट जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इसके बाद पास की ही करीब 4 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन महज 1.35 लाख रुपए में आवंटित कर दी गई। बाद में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 12 हजार वर्गफीट जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया। तत्कालीन नगर नियोजकों की आपत्तियों को दरकिनार कर यह पट्टा तब जारी हुआ, जब मौके पर बिना किसी वैध निर्माण स्वीकृति के पहले ही भवन बनकर तैयार हो चुका था।