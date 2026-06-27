₹200 उधार लेकर बनाए देसी डंबल्स ने बदली किस्मत, राजस्थान के महिपाल सिंह बने सोशल मीडिया स्टार, शेयर की सक्सेस स्टोरी

दिनभर नौकरी और रात में घंटों अभ्यास उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह काम पर निकलने से पहले व्यायाम और शाम को लौटकर फिर फिटनेस की तैयारी होती। इसी दौरान गांव के चौराहे पर मुलाकात विक्रम सिंह से होती रही। विक्रम ने महिपाल के जुनून को पहचाना और उसे अपनी टीम से जुड़ने का सुझाव दिया। इतना ही नहीं, जब महिपाल के पास बेहतर मोबाइल फोन भी नहीं था, तब विक्रम ने अपना बेकार पड़ा मोबाइल दे दिया। यही छोटा-सा सहयोग आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।