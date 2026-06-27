पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का राजस्थान का कनेक्शन, जोधपुर का रहने वाला है सिया का प्रेमी

पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक-दूसरे को तीन साल से जानते थे। सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को ट्रैकिंग के बहाने केतन को अपने साथ लोहागढ़ किले लेकर गई। जहां पर सिया और चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया था, जिससे केतन की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था। सिया और चेतन अभी सात दिन की पुलिस रिमांड पर है। जहां पर दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है।