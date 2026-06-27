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पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का राजस्थान का कनेक्शन, जोधपुर का रहने वाला है सिया का प्रेमी

Pune Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
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जोधपुर

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Anil Prajapat

Jun 27, 2026

Pune Ketan Agarwal Murder Case

केतन अग्रवाल के साथ सिया व इनसेट में चेतन चौधरी। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी चेतन चौधरी राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला है। उसके पिता महाराष्ट्र के पुणे में ड्राई फ्रूट्स का कारोबार चलाते है और चेतन भी साथ में रहकर पिता का हाथ बंटाता था।

जांच में पता चला है कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। उसका पैतृक गांव पलासनी है। वह अक्सर अपने गांव आता रहता है। आरोपी चेतन के पिता बाबूलाल सीरवी अपने भाई देवाराम व उदाराम के साथ कई साल से पुणे में ही रहकर काम करते हैं। उनका एक भाई गुणेशराम पलासनी गांव में ही खेती-बाड़ी करता है।

चेतन चार बहनों का इकलौता भाई

कोविड के दौरान बाबूलाल सीरवी को व्यापार में काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे चेतन को भी पुणे बुला लिया था। चेतन पुणे में ही पढ़ाई के साथ पिता के व्यापार में हाथ बंटाता था। वो चार बहनों का इकलौता भाई है और उसकी चारों बहनें भी पुणे में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं। पलासनी गांव लोगों ने बताया कि चेतन शांत स्वभाव का है। वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता।

ऐसे शुरू हुई थी चेतन की लव स्टोरी

जांच में सामने आया है कि राजस्थान के चेतन की सिया से पहली बार मुलाकात पुणे में दिवाली पार्टी के दौरान हुई थी। सिया बेकरी चलाती और चेतन ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता था। ऐसे में अक्सर दोनों के बीच मुलाकात होने लगी और यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों कई बार पुणे से बाहर घूमने भी गए थे। यह भी माना जा रहा है कि चेतन सिया को राजस्थान भी घुमाने लाया था।

640 मिनट ऑफलाइन रहा था आरोपी चेतन

जांच में पता चला है कि सिया का प्रेमी चेतन चौधरी घटना वाले दिन करीब 640 मिनट (10 घंटे 40 मिनट) तक जानबूझकर ऑनलाइन नहीं रहा। उसने 18 जून की सुबह करीब 7 बजे फोन का इंटरनेट बंद कर दिया था और शाम 5:40 बजे तक वह डिजिटल नेटवर्क से पूरी तरह गायब रहा।

चेतन का दावा- भागकर शादी नहीं करना चाहती थी सिया

चेतन से पूछा कि उसने और सिया ने भागकर शादी करने की बजाय हत्या का रास्ता क्यों चुना? इस पर चेतन ने बताया कि सिया बदनाम के डर से सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। चेतन ने दावा किया है कि वह सिया के साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन सिया ने केतन को खत्म करने पर जोर दिया। उसका हत्या की मंशा नहीं थी। दूसरी ओर, सिया का कहना है कि वह खुद इस साजिश में शामिल नहीं होना चाहती थी, चेतन के दबाव में मजबूर हुई।

सिया और चेतन अभी पुलिस रिमांड पर

पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक-दूसरे को तीन साल से जानते थे। सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को ट्रैकिंग के बहाने केतन को अपने साथ लोहागढ़ किले लेकर गई। जहां पर सिया और चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया था, जिससे केतन की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था। सिया और चेतन अभी सात दिन की पुलिस रिमांड पर है। जहां पर दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है।

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Updated on:

27 Jun 2026 11:53 am

Published on:

27 Jun 2026 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का राजस्थान का कनेक्शन, जोधपुर का रहने वाला है सिया का प्रेमी

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