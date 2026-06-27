जोधपुर नगर निगम के मिलते-जुलते नाम से बनाई फर्जी वेबसाइट, सीएम का नाम भजनलाल, फोटो गहलोत की

जयपुर में दो महीने पूर्व भाजपा के नाम और लेटरहैड का दुरुपयोग कर करोड़ों की धोखाधड़ी की साजिश का खुलासा हुआ है। जालसाजों ने ‘नमोदूत राजस्थान’ कैंपेन के नाम पर 30 करोड़ का फर्जी रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भाजपा सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश सह-संयोजक अजय विजयवर्गीय ने अशोक नगर थाने में मामला दर्ज कराया है।

​शिकायत के अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने भाजपा के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन पत्रों के जरिए कार्यकर्ताओं और आमजन को भ्रमित करने के लिए संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी अभियानों के फर्जी निर्देश जारी किए।