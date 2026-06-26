एम्स जोधपुर में दुर्लभ सर्जरी सफल, 20 वर्षीय युवती के पेट से निकला 62 सेंटीमीटर लंबा बालों गुच्छा

जोधपुर। कल्पना कीजिए, सिर की एक पूरी चोटी जितने लंबे बाल अगर किसी के पेट में जमा हो जाए तो क्या होगा? एम्स जोधपुर में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 20 वर्षीय युवती के पेट से 62 सेंटीमीटर लंबा बालों का गुच्छा निकालना पड़ा। यह चोटीनुमा गुच्छा छोटी आंत के प्रारंभिक भाग (प्रॉक्सिमल जेजुनम) तक फैला हुआ था, जिससे मरीज को लंबे समय से पेट दर्द, भूख में कमी और वजन घटने जैसी समस्याएं हो रही थी।