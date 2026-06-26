रिश्तेदारों की मोटी कमाई देखकर MP का 5वीं पास समीर बना तस्कर, राजस्थान में करने लगा मादक पदार्थों की सप्लाई

राजस्थान के टॉप नार्किंगपिन-56 में शामिल तस्कर समीर ने राजस्थान के फलोदी जिले में अपने एजेंट तैयार किए थे। साल 2024 में फलोदी के बाप थाना क्षेत्र में समीर का एक एजेंट स्मैक के साथ पकड़ा गया था, जिसने पूछताछ में समीर के नाम का खुलासा किया था। नाम सामने आने के बाद समीर राजस्थान से फरार हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा छिपकर मजदूरी और ड्राइविंग करने लगा। पुलिस की ओर से आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आखिरकार, तीन साल से फरार राजस्थान के ब्यावर में ही पकड़ा गया।