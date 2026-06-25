Rajasthan Politics : ‘भाजपा राज्यों में घोटाले ही घोटाले’, अशोक गहलोत बोले- MP के CM का भी आया है नाम

किरोड़ी लाल मीणा पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहाकि वो पहले भी आरोप लगाते थे अब भी लगा रहे हैं। यह अनावश्यक है। पार्टी के अध्यक्ष की एक अलग प्रतिष्ठा होती है। उस पर बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। तो बताइए कि पार्टी में क्या रिएक्शन होगा? डोटासरा भी आश्चर्य चकित हैं कि भाई बिना तथ्यों के ये क्या आरोप लगा रहा है? किरोड़ी लाल मीणा को खुद को सोचना चाहिए, उनकी काम करने की किस प्रकार की अप्रोच है। छापे डाल रहे हैं। छापे में उनके साथ जो लोग होते हैं वो वसूली करते हैं। ये तो प्रूव हो गया है। अब जब प्रूव हो गया है तो कहते हैं कि एसीबी भी दबाव में काम कर रही है।