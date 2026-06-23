जोधपुर प्रसूता प्रकरण : एम्स में भर्ती 2 प्रसूताओं की हालत अब भी गंभीर, एक वेंटिलेटर पर, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

टीम ने ऑपरेशन थिएटर, उपयोग में ली गई दवाओं और उपकरणों की जांच की। साथ ही प्रभावित प्रसूताओं और उनके परिजनों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। समिति ने सर्जरी करने वाली टीम, ऑपरेशन के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी अध्ययन किया। 20 जून को ऑपरेशन थिएटर से लिए गए विभिन्न सैंपलों की जांच मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में करवाई गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी प्रकार का संक्रमण सामने नहीं आया है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है और तीन से चार दिन बाद आने वाली विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही संक्रमण की संभावना को पूरी तरह खारिज किया जा सकेगा।