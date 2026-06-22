Rajasthan: प्रसूताओं की मौत पर बोले टीकाराम जूली- नकली दवाएं पहुंच रहीं, जिम्मेदारों पर दर्ज हो हत्या का केस

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने नकली और घटिया दवाइयों की आशंका जताते हुए कहा कि प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता की जांच व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को केवल लापरवाही मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। यदि किसी की जान जाती है तो दोषियों के खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यह पता लगाया जाए कि दवाइयों की खरीद कौन कर रहा है, उनकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है और बिना पर्याप्त परीक्षण के मरीजों को दवाइयां कैसे उपलब्ध कराई जा रही हैं।