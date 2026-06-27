Jodhpur: ट्रक ड्राइवर की सलाह ने बना दिया इनामी ड्रग तस्कर, होटल बना ‘तस्करी का अड्डा’, ANTF ने किया पर्दाफाश

शुरुआत में वह होटल पर आने वाले ट्रक चालकों को मादक पदार्थ उपलब्ध कराने लगा। धीरे-धीरे पंजाब और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से उसके संपर्क बढ़े। एक ट्रक चालक ने उसकी पहचान पंजाब के तस्करों से कराई, जिसके बाद उसने राजस्थान से पंजाब तक ड्रग्स की सप्लाई का नेटवर्क खड़ा कर लिया। बाहर से होटल सामान्य ढाबे की तरह चलता रहा, लेकिन भीतर से वह नशे के कारोबार का सुरक्षित ठिकाना बन चुका था।

हनुमानगढ़ में एनडीपीएस के एक मामले में उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच में सुनील का नाम सामने आया। पुलिस जब उसके होटल पहुंची तो वह पहले ही होटल बंद कर फरार हो चुका था। इसी दौरान उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।