Rajasthan: कंबल बेचने की आड़ में चलाता था नशे का नेटवर्क, गुजरात-मध्यप्रदेश और तमिलनाडु तक नेटवर्क, ANTF ने दबोचा

वह मोटरसाइकिल पर घूम-घूमकर कंबल बेचने का काम करता था और इसी बहाने विभिन्न राज्यों में तस्करी का नेटवर्क संचालित करता था। उसकी गिरफ्तारी के साथ एएनटीएफ ने अब तक फरार 66 इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में एजेंट बना रखे थे। वह कंबल बेचने के बहाने नए लोगों से संपर्क करता और उन्हें लालच देकर तस्करी के नेटवर्क से जोड़ता था। इसके बाद एजेंटों के जरिए बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की सप्लाई कराता था।