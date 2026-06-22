22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: कंबल बेचने की आड़ में चलाता था नशे का नेटवर्क, गुजरात-मध्यप्रदेश और तमिलनाडु तक नेटवर्क, ANTF ने दबोचा

सात साल से फरार 25 हजार रुपए के इनामी मादक पदार्थ तस्कर रमेश बंजारा को एएनटीएफ ने मध्यप्रदेश के नीमच से गिरफ्तार किया है। आरोपी कंबल बेचने की आड़ में चार राज्यों में डोडा-चूरा तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रहा था।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jun 22, 2026

smuggler arrested

आरोपी रमेश बंजारा। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सात साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी मादक पदार्थ तस्कर रमेश बंजारा को मध्यप्रदेश के नीमच जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से कंबल बेचने की आड़ में डोडा-चूरा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपी रमेश बंजारा पर फलोदी पुलिस अधीक्षक की ओर से वर्ष 2019 से इनाम घोषित था।

यह वीडियो भी देखें

चार राज्यों में फैला था नेटवर्क

वह मोटरसाइकिल पर घूम-घूमकर कंबल बेचने का काम करता था और इसी बहाने विभिन्न राज्यों में तस्करी का नेटवर्क संचालित करता था। उसकी गिरफ्तारी के साथ एएनटीएफ ने अब तक फरार 66 इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में एजेंट बना रखे थे। वह कंबल बेचने के बहाने नए लोगों से संपर्क करता और उन्हें लालच देकर तस्करी के नेटवर्क से जोड़ता था। इसके बाद एजेंटों के जरिए बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की सप्लाई कराता था।

रमेश और उसके भाई की शक्ल काफी मिलती-जुलती है। इसका फायदा उठाकर वह हर बार अपना नाम बदलकर भाई का नाम बताता था। पुलिस जब भी उसके घर पहुंचती, वह भाई के दस्तावेज दिखाकर खुद को दूसरा व्यक्ति साबित कर देता। इसी वजह से एएनटीएफ की टीमें दो बार उसे पकड़ने से चूक गई थीं।

ससुराल से मिला सुराग, ऐसे बिछाया जाल

एएनटीएफ ने आरोपी के ससुराल और रिश्तेदारों पर निगरानी शुरू की। पता चला कि परिवार में मृत्यु होने के कारण रमेश पत्नी के साथ ससुराल आएगा। टीम ने अंतिम संस्कार के दौरान कार्रवाई नहीं की और वापसी के दौरान मध्यप्रदेश सीमा में उसकी घेराबंदी कर ली। गिरफ्तारी के समय भी आरोपी ने खुद को भाई बताया, जबकि उसकी पत्नी उसे जेठ बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन पहले से जुटाई गई पुख्ता जानकारी के आधार पर एएनटीएफ ने उसकी पहचान कर उसे दबोच लिया।

इससे पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) नीमच की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर-आगरा हाईवे स्थित सिकंदरा टोल प्लाजा पर झारखंड नंबर की एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अवैध अफीम जब्त की है। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस कार्रवाई में तस्कर के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।

RE-NEET Exam: जयपुर में री-नीट एग्जाम के दौरान छात्रा के पास मिला मोबाइल, पुलिस ने हिरासत में लिया

ये भी पढ़ें
RE-NEET Exam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jun 2026 07:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: कंबल बेचने की आड़ में चलाता था नशे का नेटवर्क, गुजरात-मध्यप्रदेश और तमिलनाडु तक नेटवर्क, ANTF ने दबोचा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर प्रसूता प्रकरण की चल रही उच्च स्तरीय जांच, भर्ती महिलाओं की कैसी है तबियत, कलक्टर ने दी जानकारी

Pregnant women health deteriorated
जोधपुर

Jodhpur Murder: विक्की फाइटर मर्डर केस में पुलिस को मिली सफलता, आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया

Jodhpur Vicky Fighter Murder
जोधपुर

जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला: डॉक्टर बोले- कोई चिकित्सक जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, रिपोर्ट का इंतजार

Jodhpur Maternal Health Scare
जोधपुर

Rajasthan Accident: राजस्थान में कार-ट्रेलर की भिड़ंत, पति-पत्नी और बेटे की मौत, बेटी गंभीर घायल

jodhpur road accident
जोधपुर

Anita Bishnoi: इन्फ्लूएंसर अनिता बिश्नोई के दो पोस्ट वायरल, लिखा- जिसने परेशान किया उसे मिली सजा, 3 अभी बाकी हैं

इन्फ्लूएंसर अनिता बिश्नोई। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.