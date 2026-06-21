Anita Bishnoi: इन्फ्लूएंसर अनिता बिश्नोई के दो पोस्ट वायरल, लिखा- जिसने परेशान किया उसे मिली सजा, 3 अभी बाकी हैं

इसके बावजूद वह वीडियो बनाकर और विभिन्न पोस्ट साझा कर उनकी निजी जिंदगी को लेकर भ्रामक बातें फैलाता रहा। दीनाराम बिश्नोई का आरोप है कि लगातार ट्रोलिंग, आलोचना और सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों से अनिता मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थीं। इसी तनाव और दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया था। फिलहाल अस्पताल से लौटने के बाद उनके नए सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें कि दौसा जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) नीमच ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।