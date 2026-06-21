RE-NEET Exam: जयपुर में री-नीट एग्जाम के दौरान छात्रा के पास मिला मोबाइल, पुलिस ने हिरासत में लिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर व परीक्षा के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 24 मोबाइल ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, एनटीए और चिकित्सा विभाग की टीमों के साथ लगातार मॉनिटरिंग की गई। पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन, फ्रिस्किंग और पहचान जांच की व्यवस्था की गई। हर परीक्षा केंद्र पर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात रहा। अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करते हुए हल्के कपड़ों में आने के निर्देश दिए गए। एनटीए ने इस बार परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया।