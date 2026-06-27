Jodhpur Suicide Case: पति को फंदे पर लटका देख पत्नी ने जीजा को बुलाया, फिर शव को कमरे में छोड़ UP गए परिजन

शुक्रवार को सूचना मिलने पर बासनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब चंपा से फोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वे कानूनी कार्रवाई और हत्या के मामले में फंसने के भय से वहां से चले गए थे। उसने वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस को कमरे का वह हुक और स्थान भी दिखाया, जहां मोनू ने फंदा लगाया था। चंपा का कहना था कि शव को नीचे उतारने के अलावा घटनास्थल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई।