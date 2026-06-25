गुजरात में शुरू हुई लव स्टोरी का राजस्थान में दुखद अंत, नर्मदा नहर में दुपट्टे से बंधे मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव

जालोरा। सांचौर के डेडवा सरहद में नर्मदा मुख्य नहर के किनारे प्रेमी युगल के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान शोभाग (19) पुत्री भूड़ा भाई, निवासी वेडला (थराद) तथा श्रवण कुमार (21) पुत्र प्रेमाराम निवासी सेड़वा के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि युवक की शादी एक महीने पहले ही हुई थी। लेकिन, कहते हैं कि प्यार में इंसान को न दूरियां दिखाई देती और न ही दुनिया की बंदिशें। शायद यही व​जह रही कि युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। बड़ी बात ये है कि नर्मदा नहर में दोनों के शव दुपट्टे से बंधे हुए मिले थे।