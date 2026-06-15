Jalore Murder: शराब के नशे में परेशान करने से तंग आकर मां-बेटों ने की पिता की हत्या, ईंट-लाठी से पीट-पीटकर ली जान

घटना के बाद परिजनों ने इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की तो असलियत सामने आ गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बताया कि घटना वाले दिन भी पप्पाराम ने शराब के नशे में घर में विवाद किया और मारपीट की, जिसके बाद गुस्से में आकर सभी ने ईंट और लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को मौके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर जिला कारागृह जालोर भेज दिया है, जबकि दोनों नाबालिगों को विधि से संघर्षरत मानते हुए बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।