राजस्थान को जल्द मिलेगी एक और ट्रेन की सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस नई रेल सेवा को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे। हाल ही में रेल मंत्री ने राजस्थान के लोगों को अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और सेवाओं का उपहार दिया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जोधपुर से विभिन्न रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा जैसलमेर में कोच केयर कॉम्पलेक्स का शुभारम्भ किया। साथ ही जालोर से रेल मंत्री की ओर से भुज-जालोर-पाली-दिल्ली नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिससे जालोर, पाली और आसपास के क्षेत्रों को पहली बार दिल्ली और भुज से सीधा रेल संपर्क प्राप्त हुआ।