जालोर में सड़क हादसा: एसयूवी और कार में जोरदार भिड़ंत, दो महिलाओं की मौत, चार घायल

Jalore Road Accident : जालोर। जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के ऐलाना गांव के पास रविवार को एक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार एसयूवी और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे चल रही एसयूवी कार को टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गई और दोनों वाहन सड़क पर पलट गए । हादसे के बाद एसयूवी सवार लोग गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मची गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया और पुलिस को सूचना दी।