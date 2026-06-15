बाड़मेर में घर में सो रहे पति-पत्नी और बच्चे को सांप ने काटा, दंपति की मौत, मासूम अस्पताल में भर्ती

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि घटनास्थल के आसपास फिर से सांप दिखाई देने की सूचना मिली है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई है। ग्रामीण रात के समय विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और प्रशासन से क्षेत्र में सर्प पकड़ने वाली टीम भेजने की मांग कर रहे हैं। रात के समय पीवणा सर्प की गतिविधियां उपखंड में देखे जाने की शिकायतें प्रशासन को मिली हैं।