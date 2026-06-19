Rajasthan: काली एसयूवी में 4500 का डीजल भरवाया, बिना पैसा दिए हुए फरार

दूसरी तरफ शिव शक्ति नास्ता सेंटर के बाहर एक युवक अपनी बाइक खड़ी कर अंदर नाश्ता करने गया। उसी दौरान अज्ञात चोर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। यह सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। पीड़ित अनाराम पुत्र लाखाराम, निवासी डडुसन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह करीब 5 से 6 बजे के बीच दुकान के अंदर था और बाहर खड़ी उसकी बाइक को चोर उठाकर ले गए।