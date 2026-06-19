जयपुर लाया गया अलवर से पकड़ा गया संदिग्ध जासूस, युवतियों को भेजता था महंगे गिफ्ट, पाकिस्तान से पैसे आने के मिले सबूत

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए जोधपुर निवासी युवक कुंदन विश्नोई को अलवर से जयपुर लाया गया है, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा उससे गहन पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को उसके मोबाइल फोन से ऐसे कई सुराग मिले हैं, जिनसे पाकिस्तान से संपर्क और संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। अब डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने सेना से जुड़ी कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां साझा की थीं और इस पूरे नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हो सकते हैं।