19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एसीबी मुख्यालय पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बोले- FIR में मंत्री और डॉक्टर कौन, इसका खुलासा करे ACB

Kirodi Lal Meena News : नकली बीज घोटाला मामले को लेकर मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के दफ्तर पहुंचे। यहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी के डीजी से मुलाकात की। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 19, 2026

Kirodi Lal Meena

मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Fake seed scam case : जयपुर। नकली बीज घोटाला मामले को लेकर मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के दफ्तर पहुंचे। यहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी के डीजी से मुलाकात की। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत की। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नकली बीज घूस कांड में एसीबी ने जो प्रभावी कार्रवाई की है, उसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। लेकिन विपक्ष द्वारा, विशेषकर कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत द्वारा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि जो व्यक्ति उनकी रेकी करता था या इनपुट देता था, उसने गड़बड़ की। जिसे रंगे हाथों पकड़वा दिया।

किरोड़ीलाल मीणा कहा कि एक अखबार (पत्रिका नहीं) में खबर छपी थी कि इस प्रकरण में डॉक्टर भी और मंत्री भी शामिल हैं। चूंकि वे खुद डॉक्टर भी हैं और मंत्री भी हैं, इसलिए जनता में भ्रम और संशय पैदा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अखबार को तो एक प्रभावशाली आदमी ने बताया, जिसका नाम वे अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते।

उन्होंने बताया कि 9 जून 2026 को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर एसीबी की वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड की गई थी, जबकि एफआईआर के दर्ज होने से पहले तथ्य सामने आ गए। उन्होंने कहा कि एसीबी ये पूछने के लिए आया हूं कि आपने एफआईआर दर्ज कराई है उसका 8 तारीख को मजमून कैसे वायरल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एसीबी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद 8 जून 2026 को बैक डेट में एसीबी ने वास्तव में एफआईआर दर्ज की।

खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती

वे एसीबी ऑफिस यह पूछने आए हैं कि मजमून में जिस डॉक्टर और मंत्री का जिक्र है, वह कौन है? उन्होंने कहा कि अगर मैं हूं, तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि कुछ दिन बाद यह बात चलेगी कि सत्ताधारी थे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वे दोषी नहीं हैं तो राज्य की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए कि वह डॉक्टर और मंत्री कौन था।

एसीबी पर राजनीतिक दबाव का आरोप

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एसीबी किसी के दबाव में काम कर रही है और उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इस मामले में एसीबी ने एक पॉलिटिकल वेपन की तरह कार्रवाई की है। उन्होंने एसीबी से कहा कि वे ऐसे मामलों में अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करें।

‘मैं दूसरे नेताओं की तरह AC में रहने वाला नहीं’, अशोक गहलोत की सलाह पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार

ये भी पढ़ें
Kirodi Lal Meena Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jun 2026 06:59 pm

Published on:

19 Jun 2026 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एसीबी मुख्यालय पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बोले- FIR में मंत्री और डॉक्टर कौन, इसका खुलासा करे ACB

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष: सिर्फ फिट नहीं, मानसिक रूप से फिट बनना है

international yoga day special
जयपुर

Rajasthan: बिना रुके कटेगा टोल, दौलतपुरा बना राजस्थान का पहला बूथलेस प्लाजा, 40 अत्याधुनिक कैमरों से निगरानी

Daulatpura Toll Plaza
जयपुर

संपादकीय : जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएं सोशल मीडिया कंपनियों को

Mobile addiction in Child ren
ओपिनियन

राजस्थान में एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस, 15 दिन में 1.24 लाख गाड़ियों पर कार्रवाई, उतरवाई ब्लैक फिल्म, हूटर जब्त

Rajasthan Traffic Police
जयपुर

जयपुर लाया गया अलवर से पकड़ा गया संदिग्ध जासूस, युवतियों को भेजता था महंगे गिफ्ट, पाकिस्तान से पैसे आने के मिले सबूत

kundan Bishnoi
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.