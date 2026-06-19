एसीबी मुख्यालय पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बोले- FIR में मंत्री और डॉक्टर कौन, इसका खुलासा करे ACB

Rajasthan Fake seed scam case : जयपुर। नकली बीज घोटाला मामले को लेकर मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के दफ्तर पहुंचे। यहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी के डीजी से मुलाकात की। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत की। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नकली बीज घूस कांड में एसीबी ने जो प्रभावी कार्रवाई की है, उसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। लेकिन विपक्ष द्वारा, विशेषकर कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत द्वारा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि जो व्यक्ति उनकी रेकी करता था या इनपुट देता था, उसने गड़बड़ की। जिसे रंगे हाथों पकड़वा दिया।