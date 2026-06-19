राजस्थान में एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस, 15 दिन में 1.24 लाख गाड़ियों पर कार्रवाई, उतरवाई ब्लैक फिल्म, हूटर जब्त

​डीजी ट्रैफिक पालीवाल ने बताया कि आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 जून से 18 जून 2026 तक के 15 दिनों के भीतर राजस्थान पुलिस ने कुल 1,24,384 वाहनों के खिलाफ बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की है। अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई वाहनों के शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म के खिलाफ की गई, जिसमें 46,958 चालान किए गए। इसके अलावा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट-पंजीयन चिह्न के 31,961, वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह-लेखन के 17,209, वाहनों की बॉडी/चेसिस में अवैध परिवर्तन के 12,232, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर के 9,271 तथा प्रेशर हॉर्न-एयर हॉर्न के 6,753 मामलों में कार्रवाई की गई।