RPSC Result : सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1744 उम्मीदवार एक झटके में अयोग्य घोषित

राजस्थान के उन हजारों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है जो पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर बनने की तैयारी में जुटे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर ने गृह (ग्रुप-1) विभाग के लिए आयोजित संयुक्त उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन इसी वर्ष 5 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑब्जेक्टिव टाइप मोड में किया गया था। इस लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न-पत्रों में बैठने वाले और संबंधित सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है।