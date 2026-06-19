RPSC Result : सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1744 उम्मीदवार एक झटके में अयोग्य घोषित

RPSC SI Platoon Commander Exam Result 2025 - AI Pic
राजस्थान के उन हजारों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है जो पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर बनने की तैयारी में जुटे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर ने गृह (ग्रुप-1) विभाग के लिए आयोजित संयुक्त उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन इसी वर्ष 5 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑब्जेक्टिव टाइप मोड में किया गया था। इस लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न-पत्रों में बैठने वाले और संबंधित सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है।
आयोग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञापित पदों के मुकाबले शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test - PET) के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को मेरिट और नियमों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है:
अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area): इस केटेगरी के तहत कुल 343 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र माना गया है।
गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area): इस मुख्य केटेगरी के अंतर्गत रिकॉर्ड 20,455 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है।
इन दोनों केटेगरी को मिलाकर कुल 20798 कैंडिडेट्स अब अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट में अपनी किस्मत और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पात्रता की अंतिम जांच अभी नहीं की गई है, यह महत्वपूर्ण जांच केवल साक्षात्कार के समय ही संपादित की जाएगी।
आरपीएससी के इस रिजल्ट की सबसे चौंकाने वाली और सबसे बड़ी खबर ओएमआर शीट के पांचवें विकल्प से जुड़ी है। राजस्थान में परीक्षा प्रणाली की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने उत्तरपुस्तिकाओं में 5 विकल्पों का नियम लागू किया था। इस नियम की अनदेखी करने के कारण एक साथ 1744 अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो गए हैं।
आयोग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन के विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के उत्तर में दिए गए 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प (गोला) नहीं भरता है, तो उसे परीक्षा के लिए पूरी तरह से अयोग्य माना जाएगा। इसी कड़े नियम की पालना में इन 1744 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया है। इन अयोग्य घोषित उम्मीदवारों के रोल नंबर आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से अपलोड किए जा रहे हैं।
इस परीक्षा परिणाम में कुछ विधिक और प्रशासनिक पेच भी सामने आए हैं, जिनकी जानकारी आयोग ने अपनी मुख्य अधिसूचना में सार्वजनिक की है:
लिखित परीक्षा में अस्थाई रूप से बाजी मारने वाले सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए अगला पड़ाव मैदान पर अपनी शारीरिक क्षमता साबित करने का होगा। आरपीएससी ने बताया है कि इन सभी सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस (DGP Office), राजस्थान, जयपुर द्वारा आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय द्वारा इस शारीरिक दक्षता परीक्षा का पूरा टाइम-टेबल, ग्राउंड्स का अलॉटमेंट और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा कार्यक्रम बहुत जल्द तैयार कर अभ्यर्थियों को समय रहते सूचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अभी से अपने सेवा नियमों के अनुसार दौड़, हाई जंप, चेस्ट और हाइट जैसे मानकों की तैयारियां ग्राउंड पर शुरू कर दें।
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