जयपुर के हुक्का-बार पर पुलिस का छापा, अलवर के BJP नेता जय आहूजा की पहले इसी रेस्टोरेंट में थी पार्टनरशिप

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि यूडीबी बिल्डिंग स्थित 3डी रेस्टोरेंट एंड बार में ग्राहकों को खान-पान की सामग्री के साथ अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है। सूचना पर एसआई श्याम प्रकाश पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट के अंदर एक व्यक्ति ग्राहकों की टेबल पर तंबाकूयुक्त फ्लेवर चिलम में भरकर हुक्का परोसता मिला। तलाशी के दौरान पुलिस को रेस्टोरेंट के अंदर अलग-अलग टेबलों पर सात हुक्के, सात पाइप और सात चिलम मिलीं, जिनमें जलते हुए कोयले रखे हुए थे। कोयलों के नीचे फॉयल पेपर में तंबाकूयुक्त फ्लेवर भरा हुआ था।