जयपुर में जुलाई से SMS पर आएगा पानी का बिल,30 जून तक खाते में दर्ज कराएं मोबाइल नंबर, वरना लगेगी पैनल्टी

जलदाय विभाग में मीटर रीडरों और मीटर इंस्पेक्टर के कई पद रिक्त हैं। जिसके चलते जयपुर शहर के अधिकांश उपखंडों में पानी मीटरों की रीडिंग और पेयजल उपभोग बिल वितरण व्यवस्था बीते कई महीनों से ठप पड़ी है। इस कारण शहरी पेयजल उपभोक्ताओं को एक साथ चार से छह महीने का पानी उपभोग बिल विभाग जारी कर रहा है। एक साथ बढ़ी हुई राशि के बिल मिलने से सहायक अभियंता कार्यालयों में जलदायकर्मियों और पेयजल उपभोक्ताओं के ​बीच विवाद की स्थिति बन रही है। जिसके चलते अब विभाग ने पानी के बिलों की वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है।