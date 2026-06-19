जयपुर-दिल्ली हाईवे पर सफर होगा और आसान, दौलतपुरा टोल प्लाजा पर अब बिना रुके टोल वसूली, अवैध कट भी होंगे बंद

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने जयपुर-कोटपूतली-दिल्ली खंड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के दौलतपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोल संग्रह प्रणाली लागू करने की पहल की है। यह अत्याधुनिक प्रणाली आज दोपहर 2 बजे से संचालन में आ जाएगी। एनएचएआइ के अनुसार एमएलएफएफ प्रणाली के तहत वाहनों को टोल भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। यात्रा समय में कमी आएगी तथा जाम और ईंधन की बर्बादी पर भी अंकुश लगेगा। वाहनों पर वैध एवं सक्रिय फास्टैग होने के साथ फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि होना आवश्यक है।